Lamba a San Pietro riceve il pallio da Papa Francesco

Giorno speciale oggi per l’arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba, che questa mattina nella Basilica di San Pietro ha presenziato alla Santa Messa durante la quale Papa Francesco ha benedetto il pallio consegnato agli arcivescovi metropoliti nominati nel 2024.

Proprio Lamba, alle 9.30 ha concelebrato la funzione assieme al Santo Padre e agli altri quattro colleghi indicati per le arcidiocesi di Firenze, Potenza, Campobasso e di Foggia. Il paramento liturgico è stato ricevuto dalle mani del pontefice in forma privata, al termine della celebrazione. Si tratta di una stretta fascia di stoffa, simile a una sciarpa, larga alcuni centimetri, tessuta in lana bianca, da appoggiare alle spalle. Il pallio è decorato con sei croci nere di seta ed è guarnito con tre spille d’oro e gioielli. Il pallio – che richiama la pecora posta sulle spalle di Gesù Buon Pastore, come nella prima iconografia cristiana presente anche ad Aquileia – sta a significare il legame speciale con il Papa ed esprime inoltre la potestà ecclesiale che, in comunione con la Chiesa di Roma, l’Arcivescovo metropolita acquista di diritto nella propria giurisdizione.