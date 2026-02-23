L’ambasciatore del Messico a Udine nel nome di Tina Modotti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un legame sempre più forte. E’ quello tra Udine ed il Messico nel nome della fotografa Tina Modotti, nata nel capoluogo friulano 130 anni fa e diventata poi figura centrale nel panorama culturale del Paese nordamericano. A corroborare l’intesa tra le due realtà questo pomeriggio è stato l’ambasciatore messicano Genaro Lozano, che ha fatto visita a Borgo Pracchiuso, di cui Modotti era originaria.

Ad accogliere Lozano è stato l’assessore comunale alla Cultura Federico Pirone, che aveva già incontrato l’ambasciatore qualche settimana fa a Roma.