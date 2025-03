Lancia dal finestrino un “panetto”: dentro c’era più di un chilo di cocaina

Un chilo e 200 grammi di cocaina purissima, ancora da tagliare, che, immessa sul mercato, avrebbe potuto generare fino a 6mila dosi per un guadagno stimato tra 500 e 600mila euro. E’ quella che un artigiano rumeno di 33 anni, arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ha cercato di lanciare dal finestrino della macchina quando nei giorni scorsi, sulla Cimpello-Sequals, nel comune di Zoppola, era stato fermato per un controllo dai carabinieri del Radiomobile.

Un gesto che ai militari non è passato inosservato. La droga – un panetto integro – è stata sequestrata. L’uomo si trova ai domiciliari con apposizione del braccialetto elettronico.