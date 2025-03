L’anno nero dell’apicoltura. Pesano nuovi parassiti ed importazioni low cost

Difficili condizioni climatiche, diffusione di nuovi parassiti e concorrenza sul mercato, con importazioni a basso costo. Un comparto in sofferenza, quello dell’apicoltura in Friuli Venezia Giulia, che, a causa di questi fattori, ha subito nel 2024 un importante calo produttivo. In Regione sono presenti mille e 800 apicoltori e 38mila alveari.

Il punto della situazione è stato fatto questa mattina, in Fiera a Pordenone, nel corso di un convegno nell’ambito del programma di Ortogiardino. All’incontro ha partecipato l’assessore regionale Stefano Zannier.

Nel corso dell’evento è stato evidenziato come il settore apistico sia regolato dalle stesse normative dell’agricoltura, con vincoli che ne condizionano il sostegno economico, in particolare a livello europeo.

Le restrizioni sui contributi per alveare pongono limiti alle possibilità di intervento, rendendo necessario un confronto più ampio per individuare soluzioni efficaci e strutturali.