L’appello del Comune di Palmanova: alzate l’argine per salvare l’ospedale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gli allagamenti all’Ospedale di Palmanova e nella sede della Protezione Civile si potrebbero evitare “semplicemente” alzando un argine già esistente. Il Comuna ha inviato una nota al Consorzio di Bonifica Pianura friulana, che ha la gestione del canale, e alla Protezione civile oltre all’Azienda Sanitaria. La questione potrebbe approdare in Consiglio regionale. L’area interessa è di circa 200 metri tra gli abitati di Sottoselva e Jalmicco e secondo l’amministrazione comunale potrebbero bastare 70 centimetri in più per far defluire l’acqua in un bacino di laminazione.