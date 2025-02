L’appello del presidente del Tar: leggi più chiare e meno discrezionalità dei giudici

Un tribunale virtuoso che non presenta arretrati e che fa i conti, come tutta la giustizia, con la carenza di personale. È questo il quadro del Tar del Friuli Venezia Giulia che in prefettura a Trieste ha inaugurato l’anno giudiziario.

Se i numeri sono in linea con quelli degli scorsi anni non è mancato un importante appello sulla imparzialità dei giudici in un momento di grandi conflitti tra magistratura e politica. «Bisogna trovare sicuramente delle misure per evitare che il giudice venga in qualche modo coinvolto in un agone politico che non lo deve riguardare» spiega Carlo Modica de Mohac di Grisì, presidente del Tar Fvg, al quale poi chiediamo se l’antidoto sono leggi più chiare: «L’antidoto sicuramente è leggi più chiare e l’altro l’antidoto è anche una minore discrezionalità dei giudici, perché il giudice deve applicare la legge e deve fare rispettare i diritti. Evidentemente, se invece al giudice viene delegata “una funzione decisorio” al di fuori del diritto, quindi di assumere delle scelte che sono più politiche che non giuridiche, evidentemente c’è una disfunzione» conclude il presidente.