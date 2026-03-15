L’APU Udine culla il sogno dell’impresa al “Taliercio” per quasi tutta la prima metà della gara contro Venezia, ne assapora i tratti nel quarto decisivo, ma alla fine prevale il talento della Reyer, che vince per 101 a 94.
Determinanti i proverbiali ultimi tre minuti di gioco, come a inizio stagione, nei quali i bianconeri, nonostante i 17 punti di capitan Alibegovic, i 18 di Christon e i 19 di Dawkins, non riescono a tenere il passo dei veneti, guidati da un superlativo RJ Cole. Il rammarico più grande, tuttavia, sta nella cattiva gestione dei 20 punti di vantaggio che la squadra di coach Vertemati vede ridursi a 9 nei soli ultimi due minuti che precedono l’intervallo lungo.
L’APU culla l’impresa, ma il finale sorride alla Reyer
L’APU Udine culla il sogno dell’impresa al “Taliercio” per quasi tutta la prima metà della gara contro Venezia, ne assapora i tratti nel quarto decisivo, ma alla fine prevale il talento della Reyer, che vince per 101 a 94.