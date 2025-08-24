  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
domenica 24 Agosto 2025
BUSINESS FVG


Cronaca

L’APU è sbarcata a Tarvisio, sede del ritiro pre-stagione

Redazione
Autore: Redazione

Salutato il parquet cittadino e i propri tifosi sul lungomare di Lignano, l’APU Udine ha cambiato dimensione, trasferendosi nel tardo pomeriggio di oggi tra le montagne tarvisiane, per il 5° anno consecutivo sede del ritiro pre-stagione dei bianconeri.
Al fresco della Valcanale, un anno fa, guida tecnica e squadra avevano elaborato la ricetta vincente per dare il là a un’annata trionfale, culminata con il primo posto nella ristrutturata Serie A2, valevole la promozione diretta. Traguardo a lungo inseguito e che la società del presidente Pedone intende ora consolidare, affermandosi nella massima categoria nazionale.
Per riuscire nell’intento, la dirigenza ha confermato l’intero staff, con il solo neo di dover trovare un successore al professor Luigino Sepulcri, decano della preparazione atletica, ritiratosi dalle scene cestistiche.
Fiducia in Daniele Missarelli che sarà affiancato quest’anno da Michele Ferrari, giovane duo chiamato a sottoporre la squadra agli ingenti carichi di lavoro fisico nel ritiro montano, in programma da domani a sabato 30 agosto, tra le strutture del palasport “Mariano Malfitana” e il campo sportivo “Maurizio Siega”.
La bacchetta di direttore d’orchestra sarà invece impugnata da coach Adriano Vertemati, a cui spetterà l’amalgama del rinnovato roster e il ricamo dell’abito tattico da Serie A1.

