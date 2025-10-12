L’APU sfiora il miracolo sportivo. Vince Bologna all’overtime

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dall’affascinante ebrezza di ospitare i campioni d’Italia nella sera in cui Udine ritrova la Serie A1, al rammarico, concretissimo, di aver fallito il tiro della vittoria.

Tutto in 45 minuti, perchè c’è voluto un tempo supplementare per decidere il palpitante confronto fra APU Udine e Virtus Bologna.

In un PalaCarnera sold out e interamente schierato a supporto dei bianconeri friulani, ancora privi dell’infortunato Hickey, la squadra di Vertemati accende sfida e palazzo con penetrazioni fulminee, pareggiate dalla balistica fantascientifica di un sensazionale Carsen Edwards.

Dalla sua, Udine ha un Brewton in formato DJ prodigio, che per l’intero primo tempo fa ballare la difesa emiliana, puntuale nel replicare con le giocatone del suo playmaker texano, e con il lavoro sotto canestro di Diouf, valevoli il 31 a 37 a metà gara.

Al rientro sul parquet Bologna trova continuità offensiva, mentre i friulani non segnano più, scivolando dal -6 al -15, che pare spegnere le velleità locali. Tuttavia, il Carnera non smette di supportare i propri beniamini, caparbi nel chiudere i varchi e rosicchiare lo scarto con Ikangi, Dawkins e il solito Brewton.

I time out del sergente Ivanovic non frenano l’APU, che dopo una travolgente rimonta, effettua il sorpasso a 2 e 41 dal termine. Il tiro della vittoria è delle V nere, ma l’istant replay dice che il tap-in di Niang arriva fuori tempo massimo. Si va all’overtime, e Udine sembra sferrare l’allungo decisivo, conquistando un vantaggio di 4 punti con palla in mano a 30 secondi dalla conclusione. La matricola però cestina 2 possessi, con infrazione di campo e palla persa, che il solito Edwards trasforma a proprio favore. La preghiera di Brewton non viene esaudita e il miracolo sportivo resta solamente sfiorato. Vince la Virtus 80 a 82.