L’APU Udine fa centro a Sassari

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il quinto tentativo è quello buono! vA Sassari l’APU Udine si sblocca e festeggia la prima, attesissima vittoria dal suo ritorno in Serie A1. Successo per 70 a 88 dal valore triplo, perchè oltre ai primi 2 punti in campionato, aggiunge al bagaglio bianconero il vantaggio nello scontro diretto con i sardi e in particolare la fiducia necessaria per dare forza al lavoro improntato da coach Vertemati e il suo staff.

Nel pomeriggio del sabato i friulani offrono una performance condita da tutte i requisiti necessari:

Partenza lanciatissima, con parziale di 0 a 8 firmato da Hickey e Ikangi; mantenimento del margine di vantaggio, giungendo a metà gara sul 38 a 41; respingimento del tentativo di rimonta della squadra di coach Bulleri; allungo decisivo di 18 punti nel 3° periodo e gestione della tensione agonistica fino alla sirena conclusiva.

Sempre lucida la regia da 9 assist di Hickey, solida la prestazione sotto canestro di Mekowulu, immancabile l’apporto balistico di capitan Alibegovic da 16 punti, ma la copertina se la prende Eimantas Bendzius. Davanti ai suoi ex tifosi, il lituano dimostra di conservare la familiarità con i canestri del PalaSerradimigni. E’ lui il top scorer di serata con 25 punti segnati in 29 minuti giocati, e una sontuosa percentuale realizzativa del 75% dal campo che mette la firma sulla una prima memorabile vittoria in A1 dell’APU Udine.