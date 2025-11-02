  • Aiello del Friuli
domenica 2 Novembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
L’APU Udine fa centro a Sassari
Le magie dei merletti della scuola di Gorizia in mostra in...
Rapina alle Sorelle Ramonda, domani la convalida dell’arresto
Raffica di furti nella Bassa, bottino di oltre 40mila euro
Infermiera aggredita al pronto soccorso di Monfalcone
Cittadinanza onoraria al Secondo stormo dell’Aeronautica militare
Ognissanti, sicurezza potenziata nei cimiteri. Allontanati due accattoni
Nuovi imbrattamenti in centro a Udine
Udine, quattro esercizi commerciali sanzionati per complessivi 25 mila euro
Incendio alla Pittini, trasformatore elettrico a disposizione della Procura
Cronaca

L'APU Udine fa centro a Sassari

Prima, fondamentale vittoria friulana in A1
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il quinto tentativo è quello buono! vA Sassari l'APU Udine si sblocca e festeggia la prima, attesissima vittoria dal suo ritorno in Serie A1. Successo per 70 a 88 dal valore triplo, perchè oltre ai primi 2 punti in campionato, aggiunge al bagaglio bianconero il vantaggio nello scontro diretto con i sardi e in particolare la fiducia necessaria per dare forza al lavoro improntato da coach Vertemati e il suo staff.

Nel pomeriggio del sabato i friulani offrono una performance condita da tutte i requisiti necessari:

Partenza lanciatissima, con parziale di 0 a 8 firmato da Hickey e Ikangi; mantenimento del margine di vantaggio, giungendo a metà gara sul 38 a 41; respingimento del tentativo di rimonta della squadra di coach Bulleri; allungo decisivo di 18 punti nel 3° periodo e gestione della tensione agonistica fino alla sirena conclusiva.

Sempre lucida la regia da 9 assist di Hickey, solida la prestazione sotto canestro di Mekowulu, immancabile l'apporto balistico di capitan Alibegovic da 16 punti, ma la copertina se la prende Eimantas Bendzius. Davanti ai suoi ex tifosi, il lituano dimostra di conservare la familiarità con i canestri del PalaSerradimigni. E' lui il top scorer di serata con 25 punti segnati in 29 minuti giocati, e una sontuosa percentuale realizzativa del 75% dal campo che mette la firma sulla una prima memorabile vittoria in A1 dell'APU Udine.

