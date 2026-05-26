L’aquila dell’Ateneo di Udine ai genitori di Giulio Regeni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dieci anni dopo la scomparsa di Giulio Regeni, l’Università di Udine ha consegnato il simbolo dell’Ateneo ai genitori del ricercatore friulano, Paola Deffendi e Claudio Regeni, durante l’incontro “Le università per Giulio Regeni” ospitato nell’auditorium della Biblioteca scientifica. Un momento di forte commozione, alla presenza del rettore Angelo Montanari, del prefetto di Udine, del vicesindaco e di diversi consiglieri regionali.

La cerimonia ha proceduto la proiezione del documentario “Giulio Regeni. Tutto il male del mondo”, seguita da un momento di riflessione sui temi della libertà di ricerca e dei diritti umani.

Tra gli interventi, la direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche, Silvia Bolognini, ha richiamato il valore dell’iniziativa come segno di solidarietà del mondo accademico e di impegno nella tutela dei ricercatori: “Garantire un ambiente di lavoro sicuro e una crescita efficace ai nostri giovani è una responsabilità centrale”, ha ribadito.

Particolarmente intenso anche il messaggio del rettore Montanari, che ha parlato di “momento molto intenso” e di orgoglio per l’università italiana nel fare memoria della vicenda, sottolineando la necessità di interrogarsi su verità, libertà della ricerca e non violenza.