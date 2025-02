L’arcivescovo Lamba: “Tutelare le persone recluse e che lavorano in carcere”

“Fate del vostro meglio per tutelare chi è recluso e chi lavora in carcere”. E’ l’appello rivolto alla politica dell’arcivescovo di Udine Riccardo Lamba, che oggi ha visitato la casa circondariale del capoluogo friulano. Non è la prima volta che monsignor Lamba entra nella struttura di via Spalato e ha ben presente i problemi che il sistema carcerario deve affrontare quotidianamente. Nei giorni scorsi, l’arcivescovo ha visitato il carcere di Tolmezzo, oggi quello di Udine. Si tratta di un percorso cominciato in queste settimane e che si articolerà in tutto l’anno giubilare.