L’Asp di Codroipo sorride: bilancio in utile nel 2024, mega debito ridotto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una luce in fondo al tunnel si vede, anche se la strada per uscire è ancor slunga. La Asp Daniele Moro di Codroipo, finita in un forte dissesto finanziario causato da debiti per 8 milioni di euro accumulati tra il 2011 e il 2021 ha chiuso il bilancio in utile. Segno più anche grazie alla vendita di un immobile da un milione e mezzo di euro. Un segno di speranza per l’Asp di cui fanno parte casa di riposo (al completo con 129 ospiti), asilo nido, centro diurno per anziani e centro disabili.

La Asp che è anche erogatore per tutto l’ambito del Medio Friuli conta un centinaio i dipendenti. Il debito resta anche di circa 6 milioni, ma la strada intrapresa fa ben sperare, grazie agli interventi del commissario Salvatore Guarneri prima e Francesco Maiorana ora, supportati da un’equipe specializzata e dal direttore Fabio Di Lenardo.