L’assessore Dazzan: ecco perché il patrocinio è stato negato

Il patrocinio negato dal Comune di Udine alla partita tra l’Italia-Israele è una decisione maturata considerando più fattori. In primis, la modalità in cui è arrivata la richiesta di giocare il delicato match a Udine, comunicando a Palazzo d’Aronco una scelta giunta quasi a ‘giochi fatti’. A raccontarlo è l’Assessora a Sport e Impianti Sportivi del Comune di Udine, Chiara Dazzan:

In data 22 giugno 2024 l’Amministrazione Comunale di Udine ha appreso a mezzo stampa che, nell’ambito di un accordo di collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia, la FIGC ha deciso di organizzare nella nostra città in data 14 ottobre 2024 il match di UEFA Nation League tra l’Italia di Spalletti e Israele. La cosa mi è parsa quantomeno singolare, considerando che per tutti gli eventi sportivi di caratura internazionale siamo sempre stati coinvolti nel percorso organizzativo, come città ospitante, dalle relative federazioni. La stessa FIGC, ad aprile di quest’anno, ci ha contattati per sondare la nostra disponibilità a candidarci per accogliere la fase finale del medesimo torneo dedicato alle nazionali under 21, prevista per giugno 2025 e, a seguito della nostra risposta affermativa, si è deliberato in giunta l’avvio di un iter di collaborazione volto alla compilazione di un dossier di presentazione della candidatura da sottoporre alla UEFA. Può essere che anche FIGC e Regione abbiano quindi riconosciuto la delicatezza e le possibili criticità dell’evento e, forse temendo che l’amministrazione comunale della città ospitante potesse in qualche modo esprimere contrarietà, abbiano deciso di non comprenderla nel processo di valutazione e organizzazione dell’iniziativa, salvo poi, il 23 giugno, recapitarci d’emblée la richiesta di patrocinio.Fosse così lo troverei un po’ incoerente da parte di chi, in queste ore, sta continuando a sostenere a gran voce che “la politica deve stare fuori dallo sport” e che “lo sport deve unire e non dividere”.Non si può ipocritamente continuare a sostenere che politica e sport non siano strettamente connessi. Lo sono eccome. Lo sono dalla notte dei tempi e lo sono in modo ancor più profondo da quando lo sport in generale e il calcio in particolare sono diventati un fenomeno planetario, seguito da miliardi di persone: dalle Olimpiadi del ’36 a Berlino ai Mondiali di calcio in Qatar, passando per la Coppa del Mondo di rugby del ’95 in Sudafrica, gli esempi sono innumerevoli.E come Amministrazione Comunale non possiamo fingere che tra i cittadini Udinesi non esista un sentire radicalmente differente rispetto a questo drammatico conflitto, viste le molteplici manifestazioni organizzate nelle strade, nelle piazze, nell’ Università della nostra città… Dall’aberrante attacco di Hamas del 7 ottobre scorso (condannato in Consiglio Comunale all’unanimità) che ha sortito una terrificante risposta dell’esercito israeliano con decine di migliaia di vittime tra la popolazione civile palestinese, la nostra città e la sua gente non sono rimaste indifferenti.Il patrocinio è un atto simbolico che attesta il prestigio e il valore che un evento di caratura internazionale come la partita contro Israele dovrebbe portare alla città e alla comunità intere.È evidente che, in questo caso e in questo momento, non è così, non in maniera assoluta, condivisa e serena. Sappiamo benissimo che non stiamo parlando di un torneo di quartiere e chi nega che lo sport, a questo livello, non contenga un potenziale implicito politico, mente. Non concederlo non significa contrapporsi al popolo israeliano o alla sua nazionale di calcio che rappresenta anche quella parte di società civile contraria alle azioni cruente del proprio governo, come concederlo non significherebbe avversare il popolo palestinese. Un’amministrazione comunale, al netto delle lecite e naturali opinioni individuali dei propri membri, non fa geopolitica globale e tantomeno si esprime sul diritto delle federazioni sportive di partecipare alle competizioni internazionali. La mancanza del patrocinio, infatti, non preclude la realizzazione dell’evento.Ospitare, poi, le competizioni della Nazionale Italiana (di qualsiasi sport, per quanto mi riguarda) a Udine è un piacere e un vanto e, a mio avviso, per il momento si è persa l’occasione di poter collaborare tra istituzioni affinché questo delicato match possa diventare megafono esplicito di un messaggio di armonia tra popoli, perché è vero che lo sport può e deve essere veicolo di valori educativi, morali, di pace e fratellanza, ma è altrettanto vero che non lo è di per sé in assoluto, ma solo nella misura in cui questi elementi vengono inseriti nel contesto da chi lo sport lo vive, lo pratica, lo governa.Avendo potuto esprimerci preventivamente e non solo a giochi fatti (ma forse da qui a ottobre c’è ancora tempo…), probabilmente avremmo sì sollevato qualche perplessità dal punto di vista dell’ordine pubblico e della sicurezza, ma non avremmo perso l’opportunità di avanzare proposte concrete per rendere questa iniziativa una reale occasione per divulgare un messaggio di pace, perché lo sport è (anche) politica, basta farlo in maniera virtuosa.