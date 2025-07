L’assessore Marchiol: “La galleria Astra diventi un mercato coperto”

La Galleria Astra sia utilizzata come mercato coperto per rivitalizzare piazza XX settembre. E’ la proposta lanciata dall’assessore ai Lavori pubblici, Ivano Marchiol. Un’idea che si affianca alla sistemazione della pavimentazione in atto e alla copertura del plateatico, progetto al vaglio della Soprintendenza, e che potrebbe dare nuova vita a un’area in sofferenza.

Non si è fatta attendere la risposta della minoranza a Palazzo D’Aronco. Per Antonio Pittioni, vicecapo gruppo di Fratelli d’Italia, la proposta dell’assessore Marchiol si inserisce nel vuoto progettuale della maggioranza per questa parte del centro cittadino, di cui la Galleria Astra è lo specchio. “E’ un’area abbandonata -spiega – priva della sua funzione originaria. Negli ultimi due anni, le attività commerciali si sono ritirate e ora oltre il 60% degli spazi è chiuso. La galleria, lasciata a gruppi di giovani senza alternative, è diventata teatro di episodi di vandalismo, sporcizia e senso di insicurezza. Quello di Marchiol – continua – è un annuncio sensazionalistico, privo di studio di fattibilità, di visione strategica e di dialogo con le categorie interessate. Servono, invece, un piano di rigenerazione urbana vero, costruito assieme a commercianti, cittadini e proprietari, oltre a una presenza costante delle forze dell’ordine e a un presidio sociale integrato”, conclude.