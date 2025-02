L’associazione Coscioni a Fedriga: troviamo una intesa sul Fine vita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga seppellisca l’ascia delle guerre ideologiche e si confronti nel merito delle procedure più adeguate per tutelare le persone che soffrono e gli stessi medici». Marco Cappato e Filomena Gallo, rispettivamente tesoriere e segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni chiedono al Friuli Venezia Giulia di intervenire finalmente sul tema del fine vita dopo il via libera della Toscana che ha recepito la proposta di legge dell’associazione che, partendo dalla sentenza della Corte Costituzionale su Dj Fabo, garantisce tempi certi per l’accesso al suicidio medico assistito.

«Come Associazione Luca Coscioni – proseguono Cappato e Gallo – siamo disponibili a cercare insieme soluzioni pragmatiche per evitare che prosegua l’incertezza giuridica sulle modalità di accesso all’aiuto alla morte volontaria». In Friuli Venezia Giulia la proposta di legge era stata bocciata perché, secondo i giuristi, non era di competenza, eppure molti consiglieri di maggioranza sarebbero favorevoli a una norma.

Igor Treleani, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ospite della trasmissione Screenshot di Telefriuli ha spiegato di essere a favore di una norma sul tema «Anch’io per esempio non ho mai fatto un mistero di questo, quindi ho una posizione fo diversa magari rispetto alla maggioranza della maggioranza». Se Treleani e il consigliere di Forza Italia Roberto Novelli hanno dichiarato apertamente di essere a favore di una norma almeno altri 5 consiglieri lo hanno fatto a microfoni spenti. Dalle opposizioni e in particolare dal Consigliere di Patto per l’autonomia Enrico Bullian viene ribadito che il nodo sono le tempistiche della procedura visto che dei 5 casi in regione i 2 di Asugi per ottenere l’accesso alla procedura sono dovuti ricorrere al tribunale. «Quindi – sottolinea Bullian – tu presenti la domanda e anche in presenza di tutte le caratteristiche delineate dalla corte costituzionale rimani in attesa».