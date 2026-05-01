L’ASU festeggia due nuovi campioni italiani per spada e fioretto

Si confermano eccellenti anche i risultati sportivi per la sezione scherma dell’ASU, che ai Campionati Nazionali Silver Cadetti di Riccione ha visto salire due suoi tesserati sul gradino più alto del podio.

Si tratta di Ludovico Galdiolo primatista nel fioretto, e qualificato per la finale dei Campionati Italiani in programma a fine maggio a Roma, e di Andrea Marongiu, vincitore nella spada.

“Questi risultati riempiono d’orgoglio – ha affermato il vice presidente, Filippo Pesce -. Inoltre rappresentano una conferma importante del lavoro che stiamo portando avanti ogni giorno in palestra”