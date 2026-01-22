Latisana, uccide la compagna e si toglie la vita

Ed ora la notizia, arrivata poco fa in redazione, di una tragedia che si è consumata a Latisana. In base alle informazioni raccolte fino ad ora, si tratterebbe dell’ennesimo femminicidio.

Un uomo avrebbe ucciso la propria compagna e successivamente si sarebbe tolto la vita.

Il personale sanitario, arrivato sul posto assieme alle forze dell’ordine, ha potuto solo constatare il decesso delle due persone.

Sono subito scattate le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e i contorni della vicenda.

L’area è stata messa sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti del caso.