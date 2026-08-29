Cronaca Latisana, un ciclo di incontri a sessant’anni dalle 2 alluvioni Hubert Londero 29 Agosto 2026 Autore: Hubert Londero 29 Agosto 2026 0 latisana Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Assunzioni, lieve flessione in Fvg. Giù anche cassa integrazione Potrebbe interessarti anche Controlli dei carabinieri: denunce tra alcol, armi e droga 29 Agosto 2026 Insulti e minacce, i maranza a Latisana. Il sindaco denuncia 17 Luglio 2026 Incidente in A4, traffico paralizzato 20 Giugno 2026 La Regione annuncia il potenziamento del servizio Bicibus Udine-Latisana-Lignano 11 Giugno 2026 Droga e arresti: un uomo in manette per traffico internazionale 9 Giugno 2026 Minaccia di farla finita, i carabinieri la salvano con il taser 2 Giugno 2026