Un cittadino rumeno di 45 anni, latitante da dieci anni, è stato arrestato dai carabinieri di Aurisina durante controlli di retrovalico.

L’ uomo era bordo di un autobus proveniente dalla Spagna e diretto in Romania.

Era ricercato per un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari per l’accusa di aver fatto parte di un sodalizio criminale responsabile di furti di rame commessi a fine 2015 in Abruzzo.

Secondo gli investigatori, si era rifugiato all’estero e non era più rientrato in Italia.