Latte sottopagato, Coldiretti: “Denunciamo chi specula”

Antonio Bertolla, direttore della Coldiretti di Pordenone, annuncia un'azione che mai prima d'ora l'associazione di categoria, sia a livello locale che nazionale, aveva intrapreso: denuncia chi specula sul costo del latte e non rispetta gli accordi di prezzo stabiliti.

I produttori del latte stanno attraversando una crisi epocale, che rischia di minare un settore importante per l’economia. Con i costi che superano i ricavi, il rischio di chiusura è dietro l’angolo.

Un crollo del pezzo del latte ingiustificato per Coldiretti.