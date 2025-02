L’audio di Patrizia al 112: la prego, solo l’elicottero può salvarci

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Non abbiamo più tempo. La prego. Non ce la facciamo più. L’acqua tra due minuti sarà troppo alta. Solo un elicottero può salvarci”. La paura, la disperazione, la drammatica consapevolezza della tragedia che sta per arrivare e l’invocazione di aiuto: c’è tutto nella voce di Patrizia nella telefonata con la quale il 31 maggio scorso, mentre l’acqua del Natisone stava per travolgere lei e i suoi due amici, Cristian e Bianca, chiedeva disperatamente alla Sores di inviare un elicottero, l’unico modo di salvarsi. Una telefonata drammatica, che dura 11 minuti, nei quali ci sono sei minuti di attesa, che oggi i genitori di Patrizia hanno avuto modo di ascoltare per la prima volta dopo la scomparsa della figlia.

“In quanti minuti arrivate?”, chiede Patrizia e l’operatore della Sores risponde: “Siamo a Cividale, ci vuole un po’ “. Poi la richiesta dell’operatore di inviare la posizione, una foto, un video, di avere pazienza, di cercare qualcosa a cui aggrapparsi per resistere alla corrente. “Non c’è nulla per farlo”, risponde Patrizia prima di essere messa in attesa, per sei lunghi, interminabili minuti, prima che la telefonata si interrompa. Dall’audio della telefonata si sente Patrizia che cerca di mantenere la calma e di rassicurare Cristian e Bianca. Si sente il ragazzo che chiede aiuto, in tedesco, urlando. Poi si capisce che tenta di buttarsi in acqua e si sente che le ragazze, soprattutto Bianca, piangendo, dice di fermarsi.

Dopo i sei minuti di attesa, Patrizia decide di richiamare il 112 e l’operatore della Sores risponde con un tono che appare quasi scocciato. “Ancora la signora dal Natisone!”, si ascolta dalla registrazione della telefonata. Patrizia, disperata, continua a chiedere aiuto. Si sente in maniera chiara che dice: ”Non abbiamo più tempo. La prego. Non ce la facciamo più. L’acqua tra due minuti sarà troppo alta. Solo un elicottero può salvarci”. Poi il silenzio.