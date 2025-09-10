L’Aula Magna del Deganutti di Udine intitolata a Enzo Barazza

A un anno dalla sua scomparsa, il Deganutti di Udine ha intitolato l’aula magna a Enzo Barazza, ex professore dell’istituto ed ex sindaco del capoluogo friulano. Una scelta adottata dalla dirigente Maria Rosa Castellano per ricordare il docente e politico, sempre al servizio dei giovani.

Alla scopertura della targa hanno partecipato numerose autorità, tra cui il presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin e l’assessore comunale Federico Pirone.

Un tributo speciale è arrivato anche dalla famiglia Barazza, che ha annunciato l’istituzione di due borse di studio da mille euro dedicate a studenti del biennio e del triennio. Il premio sarà assegnato a chi si distinguerà in un concorso sui diritti umani, un tema molto caro al professore Barazza.