L’auto gli taglia la strada, vespista rovina a terra

E’ rovinato a terra dopo che l’auto che proveniva dal senso di marcia opposto – una Hyundai condotta da una 72enne – gli ha tagliato la strada. E’ stato condotto in condizioni serie all’ospedale di Udine un uomo di 61 anni, di Varmo, che oggi pomeriggio, in sella ad una Vespa 125, stava percorrendo la sr 463 a San Daniele.

La conducente della vettura, nello svoltare in via Chiamanis, non deve essersi accorta dell’arrivo della due ruote. L’impatto è stato violento. Il motociclista è stato soccorso da personale del 118 e dai vigili del fuoco. I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri.