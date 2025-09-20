L’auto si cappotta e carambola per 40 metri: ferito un 19enne

GUARDA IL VIDEO Un 19enne di Prata di Pordenone è rimasto coinvolto oggi, all’alba, in un incidente stradale avvenuto in via Montenars a San Vito al Tagliamento. Il giovane era alla guida di una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento dei carabinieri di Cordenons, provenendo da Casarsa e percorrendo viale dei Comunali, ha perso il controllo dell’autovettura andando ad impattare con lo spartitraffico. La macchina si è cappottata, finendo la corsa a 40 metri dal punto dell”impatto.

Il conducente è stato condotto all’ospedale di Pordenone e non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre a personale del 118, anche i vigili del fuoco.