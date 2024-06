L’autopsia conferma: Tominaga è morto per aver sbattuto la testa a terra

Sono state alcune lesioni cranico-encefaliche alla base della testa a uccidere Shimpei Tominaga, l’imprenditore giapponese di 56 anni che una settimana fa in via Pelliccerie a Udine è stato colpito da un pugno ed è caduto a terra sbattendo violentemente il capo. Ed è stato proprio quest’ultimo evento a determinare il decesso dell’uomo, spirato nell’ospedale cittadino dopo quattro giorni di agonia.

L’autopsia condotta stamattina del medico legale Carlo Moreschi e durata due ore ha dunque confermato le sue prime conclusioni dopo l’ispezione cadaverica. All’esame ha partecipato anche il medico legale Lorenzo Ventre, consulente dell’avvocato Alberto Tedeschi, incaricato dalla famiglia Tominaga. “E’ fondamentale – dice Tedeschi – la ricostruzione di quello che è successo prima del pugno inferto in maniera del tutto ingiustificata. Sarà importante visionare tutte le immagini delle telecamere – prosegue – per comprendere i fatti che hanno visti coinvolti i tre italiani e i due ucraini che si rifugiati nel locale dove Shimpei è stato inaspettatamente aggredito”.

Immagini definite determinanti anche dall’avvocato Tino Maccarrone, difensore di Samuele Battistella, il 19enne di Mareno di Piave che ha inferto il pugno, e del suo coetaneo di Conegliano Daniele Wedam. Nei prossimi giorni il legale tornerà in carcere a Udine per parlare con i suoi assistiti e, sulla scorta dei filmati, ricostruire l’accaduto.

Per quanto riguarda il terzo ragazzo italiano coinvolto nella rissa, il 21enne Abd Allah Djouamaa di Conegliano, il suo difensore, l’avvocato Guido Galletti, ha annunciato che presenterà istanza al Tribunale del Riesame nei primi giorni della prossima settimana per ottenere gli arresti domiciliari. “Si tratta di un ragazzo problematico – dice il legale – con difficoltà obiettive dal punto di vista patologico, facilmente manipolabile, con problemi comportamentali e relazionali. Valuterò se chiedere una perizia psichiatrica al fine di mettere in luce le sue fragilità”, conclude.