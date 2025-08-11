L’autopsia: Fabio e Danilo morti all’istante. Domani la data dei funerali

Fabio Rosa e Danilo Boz, i calciatori 19enni coinvolti nel terribile incidente stradale avvenuto martedì sera nella galleria Bus del Colvera, tra Frisanco e Maniago, sono morti all’istante. La conferma è arrivata dall’autopsia sulle due salme, eseguita questa mattina dall’anatomopatologo Lucio Bomben. L’esame medico-legale, durato più di quattro ore, ha confermato i sospetti degli investigatori: i calciatori di Maniago, che quella sera stavano rientrando da un allenamento a Poffabro, sono deceduti sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’urto frontale tra la Twingo condotta da Andrea Zoccoletto e la Tiguan alla cui guida c’era Luisa Vissat. Fatale il violento urto sul lato destro della piccola utilitaria, dov’erano seduti i due calciatori. Per l’omicidio di Rosa e Boz entrambi gli automobilisti sono stati iscritti nel registro degli indagati.

Oltre a Bomben oggi erano presenti i consulenti di parte: Fanzutto e Di Maglio. Ricevuta la relazione dal medico legale, domani la Procura potrebbe concedere il nullaosta per i funerali di Fabio e Danilo. Le esequie potrebbero essere celebrate già giovedì, in forma congiunta, nel duomo di Maniago.