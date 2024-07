Celebrato a Lauzzana il funerale di Loris Chittaro, scomparso in mare il 22 luglio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era gremita oggi pomeriggio la chiesa Lauzzana per l’estremo saluto a Loris Chittaro, il 63enne di Pagnacco titolare dell’osteria Cjanton di Vino a Udine e cresciuto proprio nella frazione di Colloredo di Montealbano. Loris ha trovato la morte in mare il 22 luglio quando, al largo di Lignano, si è tuffato dalla sua barca e non è più riemerso a causa delle correnti sotto gli occhi della compagna Tatiana. Il suo corpo è stato trovato da un peschereccio, a 10 chilometri dal luogo della tragedia.

Tante le persone, amici e colleghi, che hanno voluto salutare l’imprenditore friulano. La piccola chiesa di Lauzzana non ha potuto accoglierle tutte. Molti hanno partecipato alla funzione funebre dall’esterno.

Loris amava il mare, ha detto l’officiante, don Artur Kotowicz, e sono state proprio quelle acque a strapparlo alla vita.