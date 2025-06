Lavatrice a fuoco, muore intossicato

GUARDA IL VIDEO Un cortocircuito, la lavatrice che va a fuoco e lui – Fabio Zanolin, pensionato di 75 anni con un passato nel settore del commercio di piastrelle – che corre in garage e, nel tentativo di domare le fiamme, muore intossicato.

Tragedia, oggi pomeriggio, in via Cialata a Budoia. Un dramma che ha scosso l’intera comunità dove Zanolin, persona conosciuta e stimata, era particolarmente attivo.

Erano le 15.15 quando, per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Sacile, il 75enne è deceduto. L’anziano ha sentito un forte odore di fumo provenire dal garage di casa dove, appunto, si trovava la lavatrice. Senza troppo indugiare, si è affrettato per sincerarsi di quello che stava accadendo. Di fronte si è trovato un muro di fuoco e fumo.

La moglie Fiorella, preoccupata, ha iniziato a chiamarlo con insistenza ma lui, nonostante il pericolo, ha continuato nel tentativo di spegnere l’incendio ma è svenuto. La morte, quindi, è sopraggiunta poco dopo. Per intossicazione.

In via Cialata sono giunti i vigili del fuoco, anche con il nucleo Nbcr, insieme a personale sanitario del 118 con ambulanza e automedica. Vani, però, sono stati i tentativi di rianimare Zanolin.

Una tragedia che, come detto, ha scosso l’intera comunità.

La lavatrice, su disposizione del magistrato di turno, è stato possa sotto sequestro. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.