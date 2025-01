Lavora il legno con un macchinario: operaio si amputa due dita della mano

Due infortuni sul lavoro si sono verificati oggi nella Destra Tagliamento. Il primo è avvenuto a Sequals, alla Breda di via Danieli, quando, per cause in corso di accertamento, un operaio di 61 anni si è amputato due falangi della mano destra mentre era intento ad utilizzare un macchinario per la lavorazione del legno. Soccorso da personale sanitario, è stato condotto all’ospedale di Pordenone.

A Maniago, alla C Blade di via D’Aronco, un operaio albanese di 55 anni è stato colpito all’addome da una pinza. Anche in questo caso è stato soccorso da personale sanitario, che l’ha condotto all’ospedale di Pordenone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme a personale dello Psal dell’Azienda sanitaria.