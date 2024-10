No ai lavoratori fantasma, picchetto di Uil Poste Fvg a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Hanno un contratto a tempo determinato, ma vivono con 800 euro, con turni orizzontali di circa 3 ore e mezza spalmati durante i 5 giorni lavorativi. E’ la situazione che denuncia la Uil Poste e che coinvolge gli ultimi 39 addetti alla produzione per lo smistamento assunti lo scorso luglio da Poste Italiane.

Proprio per dire no al lavoro povero e al precariato, questa mattina la sigla sindacale ha organizzato a Udine un picchetto di protesta davanti al Centro operativo postale di Viale Europa Unita.

La speranza ora è che Poste Italiane trasformi al più presto questi contratti in full time, come previsto dall’accordo nazionale sulle politiche del lavoro. Anche perché, vivere in queste condizioni – con questi turni lavorativi – non è assolutamente facile.