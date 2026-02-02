  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 2 Febbraio 2026
CronacaEconomia

Lavoratori in nero e sicurezza, sanzioni per oltre 70 mila euro

Raffica di controlli nel Pordenonese, sospese due attività
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Lavoratori in nero e diverse carenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono emerse nella Destra Tagliamento a seguito di un’ampia operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pordenone. I controlli hanno portato a sospendere due attività e ad elevare sanzioni per oltre 70 mila euro. A Piancavallo un ristorante è stato sanzionato per l’impiego di quattro lavoratori in nero e per irregolarità nella gestione della documentazione. A Zoppola una sala slot è stata chiusa temporaneamente per la mancanza del documento di valutazione dei rischi.

A Valvasone è stata sospesa una ditta contoterzista agricola che impiegava due lavoratori stranieri senza contratto su dodici addetti complessivi. Nello stesso settore sono state sanzionate altre aziende per la mancata formazione sulla sicurezza, l’assenza di sorveglianza sanitaria e l’omessa predisposizione delle misure di emergenza e primo soccorso. A Casarsa della Delizia, una ditta edile è stata infine multata per operare senza la patente a crediti prevista dalla normativa vigente.

