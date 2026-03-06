  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 6 Marzo 2026
Cronaca

Lavoratori in nero, operazione GdF nel Pordenonese

Maxi sanzione per diverse attività commerciali e sospensione della licenza.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Otto lavoratori in nero e 24 irregolari, risultati privi di tutele retributive, previdenziali e assistenziali, sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza, nei giorni scorsi nel Pordenonese.

Per otto operatori economici del settore della ristorazione e del commercio al dettaglio sono scattate maxi sanzioni pecuniarie; per cinque di loro, le fiamme gialle hanno proposto all’Ispettorato del lavoro la sospensione dell’attività imprenditoriale.

I controlli della finanza hanno permesso, inoltre, di scoprire che ai lavoratori non solo non erano versate le ritenute fiscali relative alle retribuzioni corrisposte ma che, in alcune circostanze, gli emolumenti erano stati pagati con mezzi non tracciabili.

