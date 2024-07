I lavoratori del teatro Il Rossetti indosseranno i “Scarpèts de Cjargne”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Blu con la R di Rossetti ricamata in oro. Il personale di sala e di biglietteria del teatro stabile Il Rossetti di Trieste vestirà le scarpette della Carnia grazie all’accordo con il Museo Carnico delle Arti popolari Michele Gortani. Realizzati interamente a mano e con tessuti di fibre naturali di scarto o recupero gli scarpetti sono stati realizzati secondo il disciplinare dalle neo artigiane che si sono diplomate a marzo.

Alla presentazione dell’iniziativa l’assessore regionale Alessia Rosolen ha parlato di progetti virtuoso «il recupero degli antichi mestieri è oggi per noi un valore aggiunto, riuscendo a coniugare passato e presente». Francesco Granbassi, presidente del teatro stabile ha invece evidenziato come il Rossetti sia lo stabile della Regione «e per questo ci impegniamo per la valorizzazione dei preziosi giacimenti culturali di cui è ricco il Friuli Venezia Giulia».