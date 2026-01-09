  • Aiello del Friuli
venerdì 9 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
A Premariacco rivivrà il campo di prigionia Pg57
Lavoratori Snaidero in sospeso: “Consideravamo l’azienda una famiglia”
Cade all’indietro dalle scale e sbatte la testa: è gravissimo
Crisi Snaidero, la Regione chiede un nuovo piano industriale
Sicurezza in Italia: sistema fragile con vuoti normativi
Spaccata su un’auto, ruba il borsone: arrestato in flagranza
Cure non urgenti, si assumono 33 operatori per il Numero Armonizzato...
Confagricoltura Fvg: barbabietola da zucchero coltura da riscoprire
Schianto con l’auto della polizia: guidava senza patente
Snaidero, presidio dei lavoratori e tavolo in Regione a Udine
Cronaca

Lavoratori Snaidero in sospeso: “Consideravamo l’azienda una famiglia”

Sindacati increduli e dipendenti amareggiati per la crisi che sta vivendo la Snaidero
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. All’incontro sulla crisi Snaidero, i sindacati hanno sottolineato come l’annunciata chiusura del reparto di verniciatura sia stato un fulmine a ciel sereno, anche in virtù della partecipazione pubblica per lo sviluppo dell’azienda.

Affidare a un fornitore esterno parte della produzione andrebbe anche a inficiare sulla qualità del marchio secondo i sindacati.

Preoccupati i 27 lavoratori coinvolti, che oggi si sono recati tutti insieme davanti alla sede regionale di Udine. “La Snaidero era la nostra famiglia – ci hanno riferito – mentre adesso ci troviamo ad essere solo dei numeri, per giunta vecchi”.

