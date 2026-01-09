Lavoratori Snaidero in sospeso: “Consideravamo l’azienda una famiglia”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. All’incontro sulla crisi Snaidero, i sindacati hanno sottolineato come l’annunciata chiusura del reparto di verniciatura sia stato un fulmine a ciel sereno, anche in virtù della partecipazione pubblica per lo sviluppo dell’azienda.

Affidare a un fornitore esterno parte della produzione andrebbe anche a inficiare sulla qualità del marchio secondo i sindacati.

Preoccupati i 27 lavoratori coinvolti, che oggi si sono recati tutti insieme davanti alla sede regionale di Udine. “La Snaidero era la nostra famiglia – ci hanno riferito – mentre adesso ci troviamo ad essere solo dei numeri, per giunta vecchi”.