Risveglio non dei migliori per molti udinesi, rimasti imbottigliati nell’ora di punta a causa di alcuni lavori di asfaltatura avviati di primo mattino tra via Caccia e via Gorizia.

Inevitabili, tra le 7.30 e le 8.30, gli ingorghi, le lunghe code e persino qualche tamponamento, tra chi provava a spostarsi da Chiavris e Paderno in centro città per andare in ufficio o per accompagnare i figli a scuola.