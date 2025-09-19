Lavori pubblici, Roberti a San Quirino e Casarsa: “Bene uso fondi della Regione”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lo strumento della concertazione funziona. Almeno – è così – per San Quirino e Casarsa dove oggi l’assessore regionale Pierpaolo Roberti ha fatto visita, insieme ai due sindaci, ai principali cantieri finanziati attraverso i fondi regionali.

Per Casarsa da Trieste erano arrivati più di 2 milioni di euro per la riqualificazione dell’ex Consorzio agrario e altri 2 milioni e mezzo per la ristrutturazione del centro residenza degli anziani.

A San Quirino, invece, Roberti ha potuto vedere lo stato di avanzamento dei lavori della scuola primaria Ugo Foscolo, oggetto di un finanziamento in concertazione da un milione e 600mila euro.