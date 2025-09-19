  • Aiello del Friuli
Cronaca

Lavori pubblici, Roberti a San Quirino e Casarsa: "Bene uso fondi della Regione"

Al centro non soltanto l'attrattività dei municipi, con particolare attenzione al prossimo contratto di comparto, ma anche la verifica dello stato di avanzamento di alcune opere pubbliche finanziate dalla Regione
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lo strumento della concertazione funziona. Almeno – è così – per San Quirino e Casarsa dove oggi l'assessore regionale Pierpaolo Roberti ha fatto visita, insieme ai due sindaci, ai principali cantieri finanziati attraverso i fondi regionali.

Per Casarsa da Trieste erano arrivati più di 2 milioni di euro per la riqualificazione dell'ex Consorzio agrario e altri 2 milioni e mezzo per la ristrutturazione del centro residenza degli anziani.

A San Quirino, invece, Roberti ha potuto vedere lo stato di avanzamento dei lavori della scuola primaria Ugo Foscolo, oggetto di un finanziamento in concertazione da un milione e 600mila euro.

