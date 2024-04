Lavori sul tetto, fiamme in una villa a schiera

Un incendio è stato domato nel primo pomeriggio a Mortegliano, dove dal tetto di una villa a schiera sono divampate delle fiamme per cause in corso di accertamento. Ad accorgersi del rogo sono stati tre operai impegnati nel completamento di alcuni lavori di isolamento della copertura, compromessa durante la violenta grandinata della scorsa estate. In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, sono stati proprio i tre tecnici ad estinguere le prime fiamme utilizzando una pompa da giardino.

Giunti sul posto, i pompieri hanno completato le operazioni di spegnimento verificando che non vi fossero altre le parti lignee interessate da possibili altri focolai.

L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza del tetto e con un controllo strumentale nell’alloggio per escludere la presenza di gas residui della combustione.