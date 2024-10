Lavori sul viadotto di Pontebba: traffico pesante deviato sull’A28

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Statale 13 chiusa a Pontebba per due chilometri: tempo una settimana e il traffico pesante sarà spostato sull’autostrada A28. Il transito sarà gratuito. E’ quanto ipotizzato oggi pomeriggio dal Comitato per l’ordine e per la sicurezza riunitosi in Prefettura a Udine per affrontare il nodo del viadotto, chiuso al traffico all’altezza del Palaghiaccio per alcune verifiche tecniche sui piloni, che hanno imposto lo spostamento del traffico nel centro abitato. All’incontro, oltre al Prefetto di Udine Domenico Lione, i rappresentanti di FVG strade, quelli di Autostrade per l’Italia e il primo cittadino di Pontebba Ivan Buzzi.

Entrando nel dettaglio, il Comitato ha ipotizzato di lasciare la situazione invariata per una settimana, il tempo necessario per predisporre la segnaletica necessaria. Poi sarà consentito il passaggio sul viadotto del traffico leggero in direzione Tarvisio, mentre quello in direzione Udine continuerà a passare per il centro abitato. “C’è la disponibilità di Autostrade – commenta soddisfatto il sindaco Buzzi – di far passare gratuitamente il traffico pesante sull’A28. Poi sarà sottoscritta una convenzione con la Regione per il ristoro dei pedaggi”, conclude.