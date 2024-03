Lavoro Fvg, a gennaio assunzioni in crescita del 14%

GUARDA IL VIDEO. La fame di lavoratori non si arresta in Friuli Venezia Giulia. Nel primo mese di quest’anno le assunzioni sono state complessivamente 33mila, in crescita del 14.1 % rispetto a gennaio 2023, periodo nel quale si registrarono quasi 29mila assunzioni. Dato in salita anche rispetto anche all’avvio del 2021, che fu un’annata record. A sottolinearlo sono i numeri dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, curato da Carlos Corvino. Le assunzioni della componente femminile sono state 12.863 e rappresentano il 38.9% del totale con una crescita dell’11.3%, mentre le assunzioni al maschile sono aumentate del 16%. Il lavoro a tempo indeterminato conta quasi 3mila assunzioni, in flessione a livello tendenziale (-3.7%). Nella stessa direzione le trasformazioni al lavoro stabile che diminuiscono del 9%. Le cassazioni, di contro, sono state 16.377 (+8.1%), trainate anche da una nuova accelerata delle dimissioni dal tempo indeterminato (+6.4%). Tuttavia, assunzioni e trasformazioni portano il saldo in positivo a 18.850 unità, oltre 2mila in più rispetto a gennaio 2023. Tra i settori, è in difficoltà il comparto manifatturiero (-10.2% su base tendenziale), mentre sorridono terziario +23,7%, alberghi e ristoranti +22.3%, istruzione +13.9% e costruzioni +12%. A parte il lavoro a tempo indeterminato e la somministrazione di lavoro (-5.9%) sono in crescita tutte le altre tipologie contrattuali: le assunzioni in apprendistato aumentano del 4.4% e quelle a tempo determinato del 4.6%. Nel complesso il lavoro dipendente aumenta dell’1.4%. Prosegue poi la robusta crescita tendenziale del lavoro parasubordinato (+43%) e del lavoro intermittente (+13.8%).