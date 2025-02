Lavoro in Fvg, crescita ridimensionata nel 2024

L’andamento del mercato del lavoro nel corso del 2024 in Friuli Venezia Giulia conferma le tendenze consolidatesi a partire dalla seconda parte del 2023. Lo certifica l’Osservatorio Lavoro della Regione in base ai dati Istat. Secondo gli studi, la crescita occupazionale risulta però ridimensionata rispetto al 2023. Nel complesso comunque il bilancio occupazionale del lavoro dipendente è positivo, con un saldo di 24mila posizioni di lavoro sebbene 2023 fosse stato superiore di ulteriori 4mila unità.

Le assunzioni del lavoro dipendente sono circa 216mila, valore praticamente invariato rispetto al 2023, ma nettamente superiore rispetto al 2019 (+15.4%). La domanda di lavoro, pertanto, rimane elevata rispetto al periodo pre-pandemico.

“Il mercato del lavoro mostra una sostanziale tenuta, tenendo anche conto di una congiuntura economica non favorevole, con le esportazioni in calo del 5% e con un PIL tornato su livelli di crescita piuttosto bassi, pari ad un +0.9%. La domanda di lavoro è ancora alta, con un’elevata difficoltà di reperimento di personale segno che, accanto a singole crisi occupazionali, in molti settori si cerca personale per mantenere gli organici ad un livello ottimale e in linea con le necessarie competenze” commenta Carlos Corvino, responsabile dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro. I dati raccontano anche come rispetto al 2023, la domanda di lavoro si “sposta” dal tempo indeterminato, che scende del 5.1%, alle assunzioni a tempo determinato in salita del 2.8%.

Cresce infine la domanda di lavoro nel terziario in particolare con settore turistico, le cui assunzioni sono aumentate dell’8.6% rispetto al 2023: sono calate da un anno all’altro invece nella sanità dell’1% e nei servizi di trasposto e magazzinaggio del 31.

L’Osservatorio infine registra salari piuttosto bassi in particolare per giovani, donne e precari.