Lavoro, nello Spilimberghese otto aziende cercano 90 addetti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Operai, impiegati ma soprattutto tecnici qualificati. Sono le figure che otto aziende dello Spilimberghese stanno ricercando con una certa urgenza. Ed è per questo che la Regione, con il comune di Spilimbergo e l’agenzia per il lavoro Adecco, hanno organizzato una giornata di reclutamento per selezionare 90 addetti da inserire in otto aziende. Appuntamento con il recruiting day il 15 maggio, alla casa dello studente di Spilimbergo. Le candidature dovranno essere presentate, nel sito della Regione, entro il 4 maggio.

L’obiettivo, in una Regione che vanta soltanto il 4 per cento di disoccupati, è inserire soprattutto i giovani in azienda.

Dopo anni di difficoltà, a Spilimbergo le aziende sono tornate ad essere competitive sul mercato.