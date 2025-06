Lavoro nero: 30.000 euro di sanzioni ad attività commerciali nel pordenonese

I controlli effettuati nei comuni di Pordenone, Piancavallo di Aviano, Fiume Veneto, Chions, Azzano Decimo, dai Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Pordenone sul rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro hanno portato a sanzioni amministrative e ammende per un totale di circa 30mila euro a diverse attività commerciali: a Pordenone e Fiume Veneto sono state contestate sanzioni a due ristoranti per la mancata formazione del personale dipendente in materia di sicurezza sul lavoro; un albergo a Piancavallo di Aviano è stato sanzionato per violazioni riguardanti le omesse comunicazioni di inizio delle prestazioni lavorative “a chiamata. L’albergo è stato anche sanzionato per violazioni riguardanti l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, le omesse misure per la prevenzione incendi, primo soccorso, piani di emergenza ed evacuazione dal posto di lavoro. Ulteriori attività commerciali tra Chions e Azzano Decimo sono state sanzionate sempre per la mancata formazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza dei propri dipendenti. Nel settore manifattura tessile, un’azienda è stata sanzionata per l’impiego di lavoratori “in nero”, la mancata sottoposizione a visita medica dei lavoratori esposti a specifici rischi derivanti dalla mansione ed anche per il mancato controllo del datore di lavoro dell’uso dei dispositivi di protezione individuale durante l’utilizzo di specifici macchinari.