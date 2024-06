Lavoro nero e caporalato: giro d’affari di 1,1 miliardi in Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una giovane udinese è rimasta lievemente ferita martedì mattina in viale Trieste, a Udine, mentre cercava di impedire il furto del suo monopattino elettrico, posteggiato all’esterno di un locale pubblico. Nel tentativo di fermare i ladri, la vittima è caduta a terra.

Gli agenti della Squadra Volante, in perlustrazione nella zona, sono intervenuti rapidamente, arrestando due cittadini marocchini, di 28 e 35 anni. I due uomini sono stati accusati di rapina impropria e deferiti in stato di libertà per resistenza e violazione della misura del divieto di ritorno nel capoluogo friulano. Ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto per i due stranieri la custodia cautelare in carcere.