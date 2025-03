Lavoro nero: cinque attività sospese e multe salate

Cinque attività sono state sospese per l’impiego di lavoratori in nero e sanzioni che vanno da 2mila e 500 a 7mila e 600 euro. E’ il bilancio dei controlli effettuati, negli ultimi giorni, dall’Ispettorato del lavoro di Udine in cantieri edili, pubblici esercizi e vivai, sia in città che in provincia.

In quattro cantieri ispezionati, sono state trovate due aziende che impiegavano una percentuale di lavoratori non regolarmente assunti superiore al 10 per cento. Per le due ditte è scattata la sospensione dell’attività con sanzioni per 2mila e 500 euro a carico di ciascuna.

Sospese anche le attività di una pasticceria di Udine, dov’è stato trovato un lavoratore in nero su tre occupati, e un ristorante. Qui – su due in servizio – un lavatore straniero era impiegato senza regolare assunzione.

L’ultima verifica ha riguardato un vivaio della provincia di Udine, dove gli ispettori hanno accertato la presenza di due lavoratori in nero. Anche in questo caso è stato adottato il provvedimento di sospensione.