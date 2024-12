Lavoro nero e sicurezza: sospese 6 ditte nella Destra Tagliamento

Sei attività della Destra Tagliamento sono state sospese e sanzionate dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro per l’impego di personale non in regola e violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tre sospensioni hanno riguardato ditte operanti in cantieri edili nei comuni di Pordenone, Zoppola, Cordenons, Sacile, Aviano e Prata di Pordenone, dove è stato riscontrato un impiego di lavoratori in nero superiore al 10% del totale. Per riprendere l’attività, le imprese hanno dovuto regolarizzare i dipendenti attraverso contratti, formazione sulla sicurezza e visite mediche obbligatorie.

Ulteriori sospensioni sono state disposte per un’azienda agricola e due attività di servizi alla persona, a causa della mancata redazione del documento di valutazione dei rischi. Anche in questi casi, la ripresa dei lavori è stata subordinata al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Violazioni specifiche sono state inoltre rilevate in un ristorante, colpevole di non attivare le prestazioni occasionali per i dipendenti; in un locale di intrattenimento, dove mancavano le registrazioni delle prestazioni a chiamata; e in un’azienda agricola, che utilizzava un lavoratore in nero.

Le sanzioni comminate sono ingenti: per ogni lavoratore in nero la multa parte da 1.950 euro, con un’ulteriore ammenda di 2.500 euro in caso di sospensione. In totale, l’operazione ha portato a oltre 50.000 euro di sanzioni e ha scoperto un’evasione contributiva di circa 10.000 euro.