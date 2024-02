Lavoro nero: sanzioni per 40mila euro nel Pordenonese

La piaga del lavoro in nero non si riemargina nel Friuli Occidentale. Tanto che, nell’ultimo periodo, i carabinieri hanno elevato sanzioni per 40mila euro.

I militari, nell’ambito di servizi mirati, hanno sospeso l’attività di un bar a Piancavallo: dai controlli è emerso come all’interno lavorasse una persona priva di contratto.

Sanzionato un ristorante ad Aviano per l’impiego di un lavoratore irregolare, i militari dell’Arma hanno hanno scoperto, inoltre, come in due ristoranti etnici di Pordenone venissero impiegate maestranze in nero.

Sempre nella città del Noncello, provvedimento di sospensione per un’attività imprenditoriale per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.