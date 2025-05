Lavoro: sicurezza è per Regione Fvg tema centrale che misura la civiltà

Per la Regione Friuli Venezia Giulia la sicurezza è tema centrale di qualsiasi contrattazione legata al mondo del lavoro e della scuola e lo è stato dall’insediamento stesso della Giunta fino al percorso seguito alla tragica scomparsa di Lorenzo Parelli che ha portato alla Carta di Lorenzo, decalogo recepito poi a livello nazionale. È il pensiero espresso dall’assessore regionale al Lavoro e all’Istruzione nel dibattito organizzato stamani dalla Uil in piazza della Vittoria a Gorizia dal titolo “La bilateralità artigiana tra lavoratori e imprese. Il sistema salute e sicurezza e battaglia zero morti sul lavoro”.

Ricordando che la Regione ha messo in campo sulla sicurezza un programma triennale fatto di risorse, momenti, investimenti e collaborazioni, l’assessore ha rilevato che la differenza sulla sicurezza non è data da un singolo provvedimento, ma dall’insieme delle norme e che il tema è talmente rilevante da poter essere considerato il misuratore della civiltà di un popolo. A tale proposito la rappresentante della Giunta ha ricordato che la Regione Friuli Venezia Giulia è stata la prima in Italia ad aver inserito la sicurezza sul lavoro all’interno della legge sull’istruzione. Cruciali sono dunque le norme – questa la conclusione -, ma sia sulla sicurezza sia sugli appalti è decisiva la loro applicazione: per questo accanto, alle responsabilità collettive e delle istituzioni, sono fondamentali le responsabilità assunte dai singoli all’interno della comunità.