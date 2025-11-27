Le ambulanze di Trieste e Gorizia sono le più veloci d’Italia

Le ambulanze dell’Azienda Giuliano Isontina sono le più veloci d’Italia: in media impiegano 12 minuti. Lo rileva Agenas nell’ultimo rapporto sulle performance di Asl e ospedali sul 2024 tenendo conto del tempo che intercorre tra la ricezione della chiamata da parte dell’operatore Sores all’arrivo del mezzo di soccorso sul posto. Tutte le aziende del Friuli Venezia Giulia sono comunque sotto le linee guida nazionali che prevedono un tempo di 18 minuti: Asfo impiega 15 minuti mentre AsuFc 16 minuti ma già scesi nel 2025 di 40 secondi. A livello nazionale su 110 aziende italiane 41 hanno tempi superiori ai 20 minuti, quasi tutte al sud ma c’è anche una parte della Toscana.

L’assessore Riccardo Riccardi sottolinea che «sono dati che rassicurano i cittadini e contribuiscono a depotenziare le tante sterili polemiche su questi temi. Infatti, è l’intero sistema salute regionale a garantire tempi adeguati di soccorso, anche le aziende che presidiano la montagna. E, sono convinto, il dato di cui essere più orgogliosi è proprio quest’ultimo».

Alberto Peratoner responsabile delle Emergenze Territoriali di ASUGI parla di risultato lusinghiero «programmazione ed ottimizzazione delle risorse, formazione e aggiornamento del personale ed è frutto di una politica aziendale che gestisce e mantiene all’interno questa attività essenziale investendo sui professionisti, sui mezzi e sulle