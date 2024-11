Le Fiamme gialle dovranno restituire 130 chili di marijuana all’azienda produttrice

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era cannabis light destinata alle industrie francesi: ora la guardia di finanza dovrà restituire i 130 chilogrammi di marijuana, del valore di 1,5 milioni di euro, sequestrati a Ugovizza. Il dissequestro della canapa è stato disposto nei giorni scorsi dalla Procura di Udine, che ha accolto la domanda dell’azienda produttrice, la più grande multinazionale europea del settore.

La vicenda risale a quest’estate. Il cane antidroga Krizia fiutò la marijuana a bordo di un furgone con targa ceca fermato per un controllo e i due conducenti, cittadini cechi di 42 e 43 anni, furono arrestati.

Il problema è che non si trattava di droga, ma di un carico di inflorescenze di cannabis sativa, con concentrazione di principio attivo inferiore ai limiti imposti dalla legge europea, partito dalla Repubblica Ceca e destinato ad alcune aziende francesi. Per questo le accuse nei confronti dei due arrestati sono cadute e loro sono stati liberati.

“Tutto nasce – spiega il legale dell’azienda produttrice, l’avvocato Andrea Della Rosa – dallo scontro tra le norme Ue e quelle di alcuni stati. Nel nostro caso, il carico percorreva una delle principali vie di comunicazione chiave a livello continentale, ed era accompagnato da fattura e risultati delle analisi. Tuttavia, le nuove leggi italiane non consentono l’uso delle inflorescenze e nemmeno il transito sul territorio nazionale. In questo modo, però, si lede il principio della libera circolazione delle merci in Europa”.

Ora, resta il problema non solo di recapitare il carico a destinazione senza che sia nuovamente sequestrato, ma anche di come far circolare in futuro questo tipo di merce.